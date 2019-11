Szok! Policjanci z Wrocławia pobili się o miejsce parkingowe

Jak donosi „Gazeta Wrocławska”, w stolicy Dolnego Śląska miało dojść do szokujących scen na jednym z parkingów. Otóż policjanci, którzy mieli problemy z zaparkowaniem swoich samochodów, pobili się o wolne miejsce.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w dniu 30 października na ulicy Sołtysowickiej we Wrocławiu. Jak relacjonował jeden z czytelników „Gazety Wrocławskiej”, pewien policjant miał zajechać komuś drogę, na co bardzo nerwowo zareagował inny funkcjonariusz.

Sytuacja była bardzo poważna, albowiem konieczna okazała się interwencja innych policjantów. Na miejscu zjawiły się dwa radiowozy.

Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu informuje, że przebieg wydarzeń był nieco inny aniżeli relacjonuje to gazeta. Według niego, pomiędzy funkcjonariuszami doszło do sprzeczki, ale nikt nikogo nie uderzył. Na miejscu zjawili się inni policjanci, którzy byli akurat w pobliżu, a nie zostali ściągnięci z innych rejonów miasta.

W sprawie zostało już wszczęte postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności.