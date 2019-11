Taaaka ryba! Białorusin złapał szczupaka-giganta w środku miasta [FOTO]

Mieszkaniec Mińska na Białorusi wybrał się na ryby w okolice Biblioteki Narodowej. Udało mu się złapać wielkiego szczupaka, czym pochwalił się w internecie.

Wieczorem 3 listopada wędkarz wyciągnął z wody ogromnego szczupaka. Okaz ważył aż 7 kg, a o tym wydarzeniu poinformowały nawet lokalne media.

Mężczyzna relacjonuje, że łowił dopiero od 30 minut, a w pewnej chwili poczuł, że udało mu się złapać coś wyjątkowego. Po wyjęciu z wody okazało się, że to naprawdę bardzo duża ryba. Wędkarz przyznaje jednak, że wcześniej zdarzało mu się łapać nawet 13-kilogramowe okazy.

W miejskim zbiorniku wodnym, gdzie złapano szczupaka, hodowane są również inne gatunki – m. in. okonie, karasie i płotki. Co ciekawe, zbiornik ten nie był celowo zarybiany. Małe rybki wpuszczali do niego okoliczni mieszkańcy.

Jaki los spotkał szczupaka? Otóż wędkarz zapowiedział, że wypuści rybę z powrotem do wody i tak też uczynił.