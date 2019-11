Wałęsa po trzydziestu latach znów wystąpi w amerykańskim Kongresie

Wiele osób wciąż ma w pamięci wystąpienie Lecha Wałęsy w Kongresie Stanów Zjednoczonych z 1989 r. Teraz były prezydent również otrzymał zaproszenie od Kongresu, gdzie ma wziąć udział w posiedzeniu komisji ds. zagranicznych. Głównym tematem obrad ma być obrona demokracji w Polsce i na Węgrzech.

W dniu 13 listopada w amerykańskim Kongresie odbędzie się spotkanie pod tytułem „Demokracja i sojusz NATO. Podtrzymanie naszych wspólnych wartości”. Ma w nim wziąć także udział Lech Wałęsa, który zabierze również głos i będzie odpowiadał na pytania kongresmenów.

Scott Cullinane z US-Europe Alliance poinformował w mediach społecznościowych, że spotkanie ma związek z obroną demokracji w Polsce i na Węgrzech.

Obok Lecha Wałęsy w posiedzeniu komisji udział wezmą również inni goście. Wśród nich będą Melissa Hooper z Human Rights First, Nate Schenkkan z Freedom House, Susan Corke z German Marshall Fund i dr Mattias Matthijs z think-tanku Rada Spraw Zagranicznych.

Ciekawe, co tym razem powie Lech Wałęsa. Mając w pamięci jego występ na konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej, wszystkiego można się po nim spodziewać.

Critical @HouseForeign Europe Subcommittee hearing happening next week on rule of law backsliding in Poland & Hungary. @melhoop10 @SusanCorke1 @liliebayer @shaunwalker7 @AndyKroll @b_novak @JonDKatz @peterkreko @panyiszabolcs @VALERIEin140 @jamiemfly https://t.co/5DsteEn8a2

— Scott Cullinane (@ScottPCullinane) November 7, 2019