Zabraknie policjantów w Polsce? Nadchodzi REKORDOWA fala odejść ze służby

MSWiA prowadzi prace nad rozwiązaniem umożliwiającym przyznawanie dodatków pieniężnych dla funkcjonariuszy policji z doświadczeniem co najmniej 25 lat, którzy mają prawo do emerytury. Związkowcy zaś zapowiadają „rekordową falę odejść ze służby” w przyszłym roku.

„Rzeczpospolita” powołując się na policyjnych związkowców pisze, że w przyszłym roku ma nastąpić rekordowa fala odejść policjantów ze służby. W przyszłym i kolejnym roku odejść może nawet 10 tys. policjantów. Wejdą bowiem w pełną wysługę lat, która uprawnia do najwyższych świadczeń emerytalnych i gwarancji 75 proc. wynagrodzenia.

– To funkcjonariusze, którzy przychodzili do nowo tworzonej policji w latach 1990–1991. Pierwsza duża fala wniosków o odejście pojawi się na początku przyszłego roku i nie ma się co dziwić. Rząd mało robi, by ich zatrzymać – mówi gazecie szef wielkopolskiego NSZZ Policjantów Andrzej Szary.

Rz dodaje, że policjanci chcą dołożenia do pensji policjantów z 25-letnim stażem 50 proc. hipotetycznej emerytury, by pozostali na służbie przez kolejne 5 lat.

MSWiA poinformowało, że prowadzi prace nad rozwiązaniem pozwalającym wypłatę dodatkowych świadczeń pieniężnych dla policjantów z wieloletnim doświadczeniem. Zaznaczono też, że policjanci otrzymują podwyżki.

Z kolei rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka uspokaja, że normalną rzeczą jest większa ilość odejść na emeryturę na początku roku. – W tym czasie nie przyjmujemy dużej liczby policjantów, gdyż szkoły policyjne są zapełnione kursantami przyjętymi w listopadzie i grudniu, gdy prowadzimy największy nabór. A więc przed nami jeszcze dwa duże nabory w tym roku – poinformował.

