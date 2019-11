Drobne zmiany w poparciu. Jak wypadła Konfederacja? Najnowszy SONDAŻ dla prorządowego portalu

Z badania Social Changes dla skrajnie prorządowego portalu wpolityce.pl wynika, że PiS zwiększył swoje poparcie, podobnie jak SLD. W sondażu straciły KO, PSL i Konfederacja, z czego poparcie dla prawicy utrzymuje się nadal na wyższym poziomie, niż w dniu wyborów.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, PiS otrzymałby 43 proc. głosów badanych. To wzrost o 1,9 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Drugie miejsce przypadłoby KO z wynikiem 24 proc. Ugrupowanie straciło w stosunku do poprzedniego sondażu, w którym oddanie głosu zadeklarowało 24,9 proc. ankietowanych.

Ostatnie miejsce na podium przypada SLD. Oddanie głosu zadeklarowało 17 proc. badanych. W poprzednim sondażu było to 15,9 proc.

Czwarte miejsce zajmuje PSL z wynikiem 8 proc. Wcześniej było to 9,8 proc. Na Konfederację zagłosowałoby 7 proc. Polaków, co jest spadkiem z 8,3 proc. w ostatnim badaniu.

– W bieżącym badaniu po raz pierwszy zaokrąglono wyniki partii do pełnych liczb – zaznaczono.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 1 listopada do 5 listopada 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1033 osoby.

Źródło: wpolityce.pl