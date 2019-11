Elon Musk ma kolejną wizję. Mówi o budowie miasta na Marsie

Elon Musk od dawna marzy o podboju kosmosu. Ostatnio poinformował, że zgodnie z jego obliczeniami potrzeba będzie 1000 lotów rakietą Starship. Ma to zająć 20 lat.

Elon Musk zabrał głos na konferencji Space Pitch Day zorganizowanej przez amerykańskie Siły Powietrzne. Przyznał on, że jeden lot rakiety Starship ze 100-osobową załogą na pokładzie to koszt około 2 mln dolarów. To znacznie mniej niż w przypadku niewielkiej rakiety.

Według Muska, potrzeba będzie 1000 lotów, aby dostarczyć surowce potrzebne do zbudowania samowystarczalnego miasta na Czerwonej Planecie. Każdy statek musiałby przy tym zabrać na pokład 100 ton ładunku.

Problemem jest jednak ruch planet wokół Słońca. Z tego powodu rakiety nie mogłyby startować codziennie. Należy również mieć na uwadze, że Ziemia i Mars są najbliżej siebie raz na 2 lata.

Jak na razie to tylko wyliczenia ekscentrycznego miliardera. Tak naprawdę trudno powiedzieć jak wyglądałaby kolonizacja Czerwonej Planety i czy w ogóle jest ona możliwa. W każdym razie najpierw musiałyby odbyć się pierwsze załogowe loty na Marsa.

The economics have to be something like that to build a self-sustaining city on Mars — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2019