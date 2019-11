HIT INTERNETU! Schetyna i Czarzasty śmieją się z Kosiniak-Kamysza tuż za jego plecami! [WIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie z jednej z konferencji prasowych organizowanych przy strefie dziennikarzy w Sejmie RP. Wzięli w niej udział: przewodniczący Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy oraz Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nagranie obiega internet i wzbudza mnóstwo dyskusji. Na oczach kamer Włodzimierz Czarzasty i Grzegorz Schetyna wymieniają się wręcz „szkolnym” spojrzeniem, tuż za plecami lidera PSL, który mówi o ewentualnych kandydaturach opozycji.

Sęk w tym, że najwyraźniej słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza pełne zapewnień o współpracy, zostały brutalnie zweryfikowane przez zachowanie liderów PO-KO oraz Lewicy. Jedno jest pewne. Kiedy szef ludowców obejrzy to nagranie, nie będzie miał wesołej miny. W przeciwieństwie do Internautów, którzy śmieją się do rozpuku.