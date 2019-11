[HIT TYGODNIA!] Korwin-Mikke w formie! Senyszyn aż zatkało [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji razem z Joanną Senyszyn z Lewicy gościli w programie „Wydarzenia i opinie” w Polsat news. Dyskusja dotyczyła m.in. tzw. „małżeństw” homosiów.

– Chodzi o to, że osoby o innej orientacji niż heteroseksualna miały możliwość tworzyć związki partnerskie, zawierać małżeństwa jeżeli chcą. Nie można nikogo dyskryminować z jakiegokolwiek powodu, również z powodu orientacji seksualnej – mówiła Senyszyn.

Korwin-Mikke odpowiedział jej w swoim najlepszym stylu.

– Ja mam ochotę zawrzeć związek z wielorybem, dlaczego nie mogę? Dlaczego pani mi zabrania? – zapytał lewaczkę Korwin-Mikke.

– Ja uważam, że jakby wieloryb na pana spojrzał, to by nie chciał – odpowiedziała Senyszyn.

– A może ja chcę zawrzeć związek małżeński z dwoma kobietami? Dlaczego pani mi nie pozwala? Mam ochotę, one też chcą i co pani mi zrobi? Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Żeby powiedzieć to jasno i brutalnie – jest bardzo mała szansa, bo wymaga to dwóch defektów genetycznych, że mężczyzna spłodzi dziecko z szympansicą. Więc małżeństwo z szympansicą ma pewien biologiczny sens. W małżeństwie z drugim mężczyzną nie można mieć dzieci, więc to nie jest małżeństwo z definicji – podsumował celnie Janusz Korwin-Mikke.