Mentzen w Polsat News o prawyborach w Konfederacji! „Wybierzemy polskiego Donalda Trumpa!” [VIDEO]

Sławomir Mentzen był gościem w programie Polsat News – „Polska Wybrała”. Tam wręcz intelektualnie zmasakrował konkurentów. Mówił o prawyborach w Konfederacji i o zmianach w rządzie. – W Polsce ministrowie finansów zmieniają się mniej więcej tak samo często jak trenerzy w ekstraklasie w klubach – zażartował polityk.

W programie „Polska Wybrała” Sławomir Mentzen wpierw wypowiedział się na temat prawyborów w Konfederacji.

– Jeżeli mówimy o prawyborach, jeżeli mówimy o prawyborach w Ameryce, to trzeba powiedzieć, że Konfederacja wybierze swojego kandydata dokładnie tak samo jak Partia Republikańska wybiera swojego kandydata w USA. Zorganizujemy 16 konwencji regionalnych, na których każdy polski obywatel będzie mógł oddać głos – zaczął Mentzen.

– Te 16 województw wyłoni swoich kilkuset elektorów, oni przyjadą na konwencję centralną, i tam zagłosują za jednym kandydatem konfederacji. Dokładnie trak samo jak to ma miejsce w USA. Dokładnie w ten sam sposób wybierzemy polskiego Donalda Trumpa! – mówił lider Konfederacji.

Sławomir Mentzen odniósł się także do składu nowego rządu Mateusza Morawieckiego, zwracając przy okazji uwagę na ciągłe zmiany na stanowisku ministra finansów.

– Z mojego punktu widzenia, najważniejszą informacją ws. powołania nowego rządu jest nowy minister finansów, czyli Tadeusz Kościński. Do tej pory, nie znany szerzej opinii publicznej polityk. Był on wcześniej wiceministrem finansów i wiceministrem Rozwoju. Jest to zaufany człowiek Mateusza Morawieckiego. Kolega z banku, jeszcze z lat 0′, każdy kto wie jak wyglądał, dziki sektor bankowy w latach 90′, to powinien rozumieć jakie to są powiązania – stwierdził.

– Ważne jednak jest to, że jest to już piąty minister finansów w ciągu tego roku i szósty minister od początku PiS. W Polsce ministrowie finansów zmieniają się mniej więcej tak samo często jak trenerzy w ekstraklasie w klubach, które sobie nie radzą, zarządzanych przez prezesów, którzy nie rozumieją, że powinna być pewna ciągłość – dodał.

– Prawdopodobnie w tym ministerstwie są duże problemy. Pierwszym problem jest chociażby to, że obecnie zaplanowany budżet nie zawiera wydatków, które powinny być w nim zawarte zgodnie z obietnicami wyborczymi. Chodzi o 13-tą emeryturę. Nie wiadomo, jak nowy minister finansów sobie z tym poradzi – podkreślił na antenie Polsat News Mentzen.

Źródło: Polsat News