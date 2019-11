Repolonizacja Wólki Kosowskiej. Polacy przejęli teren mafii wietnamskiej

CBŚ zatrzymało nową grupę przestępczą działającą w Wólce Kosowskiej. Okazało się, że teren zdominowany przez Wietnamczyków przejęli Polacy. Hersztem okazał się były celnik.

CBŚ zatrzymała siedmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która unikając odprowadzania podatków, dostarczała towary do podwarszawskiej Wólki Kosowskiej. Śledczy byli zdziwieni, bo jak się okazało, tym razem byli to Polacy.

Dotychczas tym procederem w Wólce zajmowały się grupy z Azji.

Według Prokuratury mózgiem grupy jest były celnik Janusz R. Z wyliczeń śledczych wynika, że grupa R. uszczupliła wpływy do budżetu o ok. 25,6 mln złotych.

Operacja wyglądała w następujący sposób: najpierw towary drogą morską trafiały do Hamburga. Stamtąd były odprawiane w procedurze celnej, która pozwala dopuścić importowane dobra do obrotu bez VAT, w przypadku kiedy dostawa jest do innego kraju Unii Europejskiej.

Następnie towary były dzielone – część trafiała do Holandii i Wielkiej Brytanii. Część do urzędów celnych w Gdańsku, Zielonej Górze, Poznaniu czy oddziale w Świecku.

W Polsce odbierały go słupy, które deklarowały, że towar ma trafić do Czech i Słowacji, więc VAT w Polsce nie musiał być płacony.

– Sieć powiązanych ze sobą osób i firm, które brały udział w procederze, sięga Turcji, Czech, Słowacji, Węgier i Dalekiego Wschodu – opisuje „Gazeta Prawna”.

– Członkowie ujawnionej grupy przestępczej działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od co najmniej stycznia 2014 r. do lutego 2017 r. w Warszawie i innych miejscach na terenie woj. mazowieckiego oraz śląskiego, zajmując się sprowadzaniem z Chin i innych krajów azjatyckich towarów w postaci odzieży oraz obuwia, który sprzedawany był na terenie Polski – głównie w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej – powiedziała „Prawnej” Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik Prokuratury Rejonowej.

Policji i służbom udało się rozbić wywodzące się z Azji grupy, działające w Wólce, dopiero niedawno. Zatrzymanym członkom grupa Janusza R. grozi do 10 lat więzienia oraz kary grzywny.

Źródło: Gazeta Prawna