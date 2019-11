Stanisław Michalkiewicz na VII Konferencji Prawicy Wolnościowej. Mocno o rewolucji komunistycznej i mowie nienawiści! [VIDEO]

Jednym z prelegentów na VII Konferencji Prawicy Wolnościowej był publicysta „Najwyższego Czasu!” Stanisław Michalkiewicz. Ostrzegł przed nadchodzącym „apogeum rewolucji komunistycznej”, która wchodzi w „etap surowości”.

Na początku Michalkiewicz powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na „uwarunkowania, których nie można bagatelizować” a w których „przyszło działać politycznie i żyć”. – Żyjemy w apogeum rewolucji komunistycznej, która właśnie zmienia się z etapu łagodności w etap surowości. Komunizm jest ideologią wrogą wszelkiej wolności – zarówno ekonomicznej jak i osobistej, a także intelektualnej. Komunizm nie toleruje samodzielnego milczenia – powiedział Stanisław Michalkiewicz.

Publicysta „Najwyższego Czasu!” podkreślił też, że niezwykle ważnym elementem rewolucji jest zmiana słownictwa i powszechne forsowanie nowomowy. – Na przykład dzieciobójstwo zostało określone „prawami reprodukcyjnymi”. To jest zupełnie co innego, ale chodzi o to samo. Tyle tylko, że w ten sposób, wprowadzając takie określenia, promotorzy rewolucji przekonują, wmawiają – i to skutecznie – że dzieciobójstwo jest realizowaniem jakiegoś ludzkiego prawa – wyjaśnił Michalkiewicz. – Tymczasem to prawo jest nieludzkie – zaznaczył.

Przypomniał też, że „komunizm bez terroru długo wytrzymać nie może”, więc „zaczyna się etap surowości” w którym „do głosu dochodzić będą narzędzia terroru”.

– Jednym z takich narzędzi, które już wchodzi w fazę stosowania jest „mowa nienawiści”. Co to jest? Wszystko to, co nam się nie podoba. To jest „mowa nienawiści”. Nienawiść nie unosi się w powietrzu bez konkretnego adresu. Nienawiść rozsiewają nienawistnicy. W związku z tym ograniczanie czy wypieranie mowy nienawiści musi się siłą rzeczy wiązać z jakimiś represjami, z jakąś formą reedukowania nienawistników, bo inaczej być nie może – zaznaczył Stanisław Michalkiewicz.

– Na naszych oczach zaczyna się to dziać. Mowa nienawiści jest penalizowana już w wielu krajach. W naszym nieszczęśliwym kraju coraz mocniej podnoszą się głosy, by tutaj też ją penalizować. No i niezawisłe sądy zaczynają to robić – podkreślił.

Poniżej nagranie całego wykładu redaktora Stanisława Michalkiewicza.