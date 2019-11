Szok! W USA zatrzymano 23 imigrantów-zboczeńców

Agenci U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) i Enforcement and Removal Operations (ERO) przeprowadzili akcję na Long Island, w ramach której zatrzymano 23 osoby. To imigranci oskarżeni o przestępstwa seksualne.

Prowadzona akcja nosiła kryptonim „Operation SOAR” (Sex Offender Alien Removal). Miała ona na celu zatrzymanie osób oskarżonych o przestępstwa seksualne: molestowania, gwałty, zmuszanie do prostytucji. Niektórzy z nich figurowali w specjalnym rejestrze.

Zatrzymano 23 osoby. Trafiły one do ośrodka federalnego, gdzie oczekują na deportację.

– Jeżeli chcemy mówić o bezpieczeństwie, to musimy odstawić na bok politykę i posłużyć się rozsądkiem. Te osoby nie tylko przebywają tutaj nielegalnie, ale do tego w czasie tego pobytu dokonały ciężkich przestępstw. Nie ma tu dla nich miejsca – poinformował Thomas R. Decker, dyrektor nowojorskiego oddziału ERO.

Źródło: se.pl