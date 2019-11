W całej Polsce będą świętować odzyskanie niepodległości, a w Poznaniu tydzień LGBT z własnym marszem

– Poznański Tydzień Tolerancji. Będzie można między innymi spotkać się z osobą transpłciową – czytamy w tytule informacji na epoznan.pl o nadchodzącym „tygodniu tolerancji” w tym mieście. Wygląda na to, że gdy w całej Polsce Polacy będą świętować odzyskanie niepodległości, w stolicy Wielkopolski będzie świętowany tydzień zmiennopłciowców i osób pałających miłością cielesną do własnej płci.

– Przez pięć dni wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta będą mogli wziąć udział w licznych spotkaniach i warsztatach. Poznański Tydzień Tolerancji rozpocznie się w poniedziałek – podaje epoznan.pl. Poniedziałek wypada 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości.

– Poznański Tydzień Tolerancji to okazja, by powiedzieć stanowcze „nie” wykluczeniom i dyskryminacji. To okazja do zamanifestowania szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, którego na co dzień spotykamy na ulicach naszego miasta – twierdzi Stella Gołębiewska, pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej.

Przez pięć dni odbędzie się w Poznaniu wiele wydarzeń z tej okazji. W poniedziałek 11 listopada odbędą się międzynarodowe warsztaty kulinarne „Kuchnia pokoju” w Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy”.

– Tego samego dnia podczas Korowodu Świętego Marcina wolontariusze Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” będą promować Poznański Tydzień Tolerancji, a po południu w pracowni „Ładne rzeczy” chętni poznaniacy i poznanianki będą mogli posłuchać wywiadu-rzeki z transpłciową kobietą organizowanego przez Fundację Akceptacja – podaje portal.

Źródło: epoznan.pl