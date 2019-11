Woźniak-Starak pierwszy raz od śmierci Piotra pokazała się na Instagramie. Zobacz, o co chodzi [FOTO]

View this post on Instagram

Za oknem jeden z bohaterów „Ukrytej Gry”, która już od dzisiaj w kinach. A jutro o 15.50 w TVN kulisy powstawania filmu. To jedyna okazja, żeby zobaczyć sceny, które nie weszły do filmu, a w nich laureat Oscara, William Hurt, który początkowo miał wcielić się w postać genialnego matematyka i arcymistrza szachowego, Joshuę Mansky’ego. Dowiecie się, jak to się stało, że zastąpił go Bill Pullman i co się działo na planie, a działo się dużo! Zapraszam w imieniu całej ekipy making of 🎬