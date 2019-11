Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała wpis i zdjęcie na Instagramie. Pokazała swój ostatni prezent dla Piotra [FOTO]

Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała w mediach społecznościowych wpis i fotografię, na której pokazuje ostatni prezent dla swojego męża Piotra. Tego podarunku nie zdążyła mu wręczyć.

Po tym, jak w sierpniu jej mąż zginął w tragicznym wypadku, Agnieszka Woźniak-Starak wycofała się z życia publicznego. Ostatnio udzieliła wywiadu i zaczęła publikować wpisy na Instagramie.

Wdowa podziękowała za wsparcie i opublikowała wyjątkowe zdjęcie.

„Chciałam wam podziękować za wszystkie ciepłe słowa po dzisiejszym wywiadzie, to dla mnie naprawdę ważne. A to jest Vlad. Vlad miał być psem Piotrka, kupiłam mu go na urodziny, to miał być nasz trzeci Rhodesian, mieliśmy go odebrać po powrocie z Mazur, nie zdążyliśmy” – napisała na instagramowym profilu.

Przyznała, że ponieważ dom jest pełen zwierząt, ciężko jej będzie poradzić sobie z opieką nad kolejnym, postanowiła więc oddać psa w dobre ręce.

„Vlad pojechał na Podhale. I powiem wam, że chyba trochę żałuję, bo jest cudowny! Ale wiem też, że ma najlepszy dom na świecie, jest rozpieszczony, mieszka pod Giewontem i tego akurat szczerze mu zazdroszczę!” – komentuje prezenterka.