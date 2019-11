Berkowicz bez ogródek! „Inne partie zajmują się tematami zastępczymi, my pokazujemy co jest naprawdę ważne”

Konrad Berkowicz, jeden z posłów Konfederacji, w swym najnowszym wpisie na Facebooku przypomina jeden z najważniejszych postulatów Konfederacji w tych wyborach. – Gdy inne partie zajmują się tematami zastępczymi, my pokazujemy co jest naprawdę ważne dla obywateli! – pisze.

Idąc po 6,8 procent w tych wyborach Konfederacja zaprezentowała tzw. piątkę. Był to zbiór najważniejszych postulatów, który zawarto w pięciu blokach programowych. Pierwszym z nich była największa w historii Polski obniżka podatków.

Najważniejszym postulatem pierwszego punktu „piątki Konfederacji” była likwidacja podatku dochodowego. Teraz postulat ten postanowił przypomnieć poseł Konrad Berkowicz. – Zobaczcie jak rząd grabi Polaków oraz ile pieniędzy więcej zostanie w Waszych kieszeniach dzięki naszej propozycji reformy! – pisze na Facebooku.

– Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy jak wiele pieniędzy zabiera im państwo w podatkach. Według badań aż 21% Polaków uważa, że nie płaci żadnych podatków! To szokujące. A prawda jest taka, że gdy dostajemy do ręki 2500 złotych, to tak naprawdę wypracowujemy 4200 złotych, a ponad 1700 złotych zdziera z nas państwo! A przecież jeszcze płacimy wysoki podatek VAT, akcyzę i inne opłaty… – przypomina Berkowicz.

– Co możemy zrobić? #Konfederacja proponuje powszechną ulgę podatkową! Zlikwidujmy podatek dochodowy, który jest karą za pracę, oraz przymus płacenie składek ZUS! Polacy muszą wreszcie zarabiać więcej. To jest #PolskaDlaCiebie, o jaką teraz będziemy walczyć w Sejmie! Pokażmy wszystkim, że nie jesteśmy skazani na złodziejską politykę kolejnych rządów! #BezPITdlaWszystkich #DobrowolnyZUS – podkreśla poseł.