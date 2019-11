Polskie firmy zaczynają płacić obcokrajowcom więcej niż Polakom. Duże firmy na masową skalę zatrudniają Ukraińców

Niektórzy pracodawcy są tak zdesperowani, że aby zatrzymać ich w firmie gotowi są płacić pracownikom że Wschodu znacznie więcej niż Polakom, .

Pracodawcy często znajdują się dramatycznej sytuacji kadrowej i starają się wszelkimi metodami zachęcić obcokrajowców do pozostania w pracy.

Pozyskanie pracownika z Ukrainy staje się w Polsce coraz trudniejsze. Aż 46 proc. polskich firm zgłasza trudności z rekrutacją kadr ze Wschodu, czyli o 32 proc. więcej niż rok temu – wynika z raportu „Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019” firmy Personnel Service.

Obywateli Ukrainy zatrudnia co piąta firma w naszym kraju, w tym aż 40 proc. dużych przedsiębiorstw, 25 proc. średnich i 15 proc. małych. Największe zapotrzebowanie na pracowników zza wschodniej granicy zgłaszają jednak małe firmy.

Mikroprzedsiębiorcy mają ogromne trudności z rekrutacją pracowników np. z Ukrainy. Według raportu „Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019”, problemy w tym zakresie zgłasza 57 proc. małych firm, w porównaniu do 23 proc. średnich, czy 28 proc. dużych. Średni odsetek przedsiębiorców zgłaszających problemy z zatrudnieniem kadr ze Wschodu jest obecnie rekordowy – wynosi aż 46 proc., w porównaniu do 14 proc. w drugiej połowie 2018 roku.

Ukraińcy mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie: co druga firma oferuje im stawkę od 14,7 do 16 zł brutto na godzinę, 15 proc. – od 17 do 21 zł brutto na godzinę, a co piąty pracodawca – ponad 21 zł brutto.

– Przedsiębiorcy doceniają wartość pracowników z Ukrainy, dlatego 17 proc. byłoby skłonnych płacić im więcej niż zatrudnionym Polakom, aby tylko ich zatrzymać. Wynika to z pogłębiających się trudności rekrutacyjnych. Bez obcokrajowców firmy nie są w stanie realizować inwestycji, więc ich przyciągnięcie i zatrzymanie staje się kluczowe – komentuje Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.