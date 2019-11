Jesteśmy masowo okłamywani! Mity globalnego ocieplenia obnażone [WIDEO]

Za nami pierwszy panel niedzielnego, drugiego dnia Konferencji Prawicy Wolnościowej, którym było wystąpienie Marcina Adamczyka, autora książki „Mity globalnego ocieplenia”. W swym wystąpieniu odniósł się do kłamstw rozsiewanych przez zwolenników teorii o globalnym ociepleniu.

– W materiałach, które Pan redaktor Sommer dostał od Maliszewskiego, chodzi o książkę „Nauka o klimacie”. Tam są pokazane te same modele, które ja pokazuje, natomiast nie są z nich wyciągnięte wnioski. Gdyby użyć tylko tych danych, które są w tej „cegle” nauka o klimacie, to moglibyśmy dojść do wniosku, że gdyby dwutlenek miał faktycznie taki wpływ na naszą temperaturę, to na Marsie powinniśmy mieć temperaturę 75 stopni – zaczął Adamczyk.

– Nie da się ukryć, że zagrożenia dla środowiska są, nie da się ukryć, że dżungla tropikalne są wycinane i śmieci też są produkowane i coś z nimi trzeba zrobić – podkreślił. Autor dodał też, że ci którzy pokazują obecnie ładną przyrodę są pod ostrzałem, gdyż pokazują przyrodę „za ładną”, której rzekomo już nie ma, bo została zniszczona przez działalność człowieka.

Adamczyk przypomniał, że takie zaszczuwanie to nic nowego – W marksizmie był „obiektywny szkodnik”, który subiektywnie chciał dobrze, ale tak naprawdę szkodził – stwierdził. Cały wykład do obejrzenia w telewizji internetowej NCzasTV: