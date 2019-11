Kolejny odlot Lecha Wałęsy. Właśnie przypisał sobie kolejny sukces

Lech Wałęsa nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem były prezydent przedstawił teorię, jakoby za zniesienie wiz powinniśmy być wdzięcznie właśnie jemu.

Według Lecha Wałęsy zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków to jego zasługa. Wałęsa ma nawet własną teorię dlaczego mielibyśmy mu być wdzięczni.

Były prezydent twierdzi, że to on poświęcił zniesieniu wiz najwięcej czasu. Ba, Wałęsa stwierdził, że „wymusił” na Hilary Clinton wyjaśnienia, dlaczego Amerykanie nie chcą wpuszczać Polaków bez wiz.

– W tym kraju na walkę o wizy najwięcej czasu poświęciłem ja. To także mnie zależało na tym, żeby dowiedzieć się prawdy: dlaczego Amerykanie latami używają takich niepoważnych argumentów, by nie dać nam bezwizowego wjazdu. W końcu wymusiłem uczciwą odpowiedź na pani Clinton, kiedy była sekretarzem stanu. Powiedziała: „Proszę pana, Polska to wielki naród. Ale my jesteśmy na szczycie możliwości przepustowych we wszystkich punktach granicznych. Gdybyśmy otworzyli granice dla Polski, to jesteśmy kompletnie zablokowani”. To są prawdziwe powody, dla których nas wcześniej nie wpuszczali. A teraz, kiedy najbardziej aktywni Polacy wyjechali w świat, nie ma takiego wielkiego ciśnienia – powiedział Wałęsa w wywiadzie dla „Faktu”.

Wałęsa odniósł się do działań Polonii. Stwierdził, że amerykańska Polonia, z jednej strony wymuszała otwarcie wizowego ruchu dla rodaków, a z drugiej temat blokowała ze względu na własny interes.

– Nasza Polonia była za, a nawet przeciw – ocenił były prezydent na łamach Faktu.

Źródło: Fakt