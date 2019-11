Niemcy nie mają wątpliwości. Rosja planuje „niespodziewany atak” na kraje bałtyckie! Na celowniku również Polska

„Niespodziewany atak” – tak niemiecka gazeta „Die Welt” określa najbliższą przyszłość w Europie. Zdaniem byłego wicesekretarza generalnego NATO, Rosja przygotowuje się do prowadzenia wojen regionalnych, czym zmusza NATO do natychmiastowego działania.

Gdy w Europie wszyscy zajęci są zmianami klimatycznymi oraz kryzysem migracyjnym, Rosjanie nie próżnują i uzbrajają się w nowoczesny sprzęt m.in. rakiety oraz samoloty, które pomogą w przeprowadzeniu błyskawicznego ataku na kraje Bałtyckie w tym Polskę.

Zdaniem dyrektora Instytutu Polityki Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii, rosyjscy wojskowi będą straszyli Europę atakiem nuklearnym po to, aby uzyskać „łaskawe spojrzenie” na działania militarne prowadzone m.in. na Ukrainie, a później również w Polsce.

Co więcej, eksperci są zgodni, że Rosjanie doskonale zdają sobie sprawę, że nie są w stanie wygrać długotrwałej wojny z siłami NATO. Właśnie dlatego, jeśli Władimir Putin wraz z generalicją zdecydują się na atak, to będzie to wojna błyskawiczna.

Po ataku nastąpi natychmiastowe wyciszenie konfliktu, po to, aby prowadzić negocjacje z przedstawicielstwem NATO. Organizacja będąca pod presją, zdaniem ekspertów cytowanych przez Die Welt, zgodzi się na zmianę „status quo” w Europie na korzyść Moskwy dla zachowania bezpieczeństwa zachodu.

Jednocześnie, na łamach gazety, były wicesekretarz generalny NATO Heinricha Braußa wezwał polityków, aby Ci w błyskawicznym tempie postawili Bundeswehrę w stan gotowości bojowej.

Źródło: Welt.de / NCzas.com