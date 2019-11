Niemcy zakpili z Trumpa. Podarowali mu fragment muru berlińskiego do budowy muru na granicy z Meksykiem [WIDEO]

Niemcy obchodzą 30-lecie upadku muru berlińskiego. Z tej okazji podarowali prezydentowi Stanów Zjednoczonych niecodzienny prezent.

2,7-tonowy fragment muru berlińskiego pojawił się pod Białym Domem. Za symbolicznym „prezentem” dla Donalda Trumpa stoi niemiecka organizacja prodemokratyczna Die Offene Gesellschaft.

Koszt przetransportowania 2,7-tonowego bloku opłacono z pieniędzy z zrzutki. Najpierw trafił on do Nowego Yorku, skąd przewieziono go do Waszyngtonu.

Fragment muru berlińskiego szybko został okrzyknięty jednym z najlepszych „trollingów” ostatnich miesięcy. Ów prezent dla Trumpa ma bowiem posłużyć przy budowie obiecanego muru na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem.

Expert-Level Trolling: Nov. 9 marks exactly 30 years since the wall fell.https://t.co/PajlOwyCaJ — Democratic Coalition (@TheDemCoalition) November 9, 2019

– Drogi prezydencie Donaldzie Trumpie! Chcielibyśmy przekazać Tobie jeden z ostatnich fragmentów nieudanego Muru Berlińskiego dla upamiętnienia poświęcenia Stanów Zjednoczonych na rzecz budowy świata bez ścian. Niemcy znów są zjednoczone, a w Berlinie tylko kilka porozrzucanych kawałków przypomina nam, że żaden mur nie trwa wiecznie – brzmi fragment wiadomości, napisanej na betonowej płycie.

– Prezenty dla urzędującego prezydenta zawsze należą do Stanów Zjednoczonych, więc ten list należy do ludzi. Mamy więc nadzieję, że stanie on w miejscu publicznym, w którym wszyscy obywatele będą mogli go przeczytać. W końcu głównym przesłaniem jest wielkie „dziękuję” od berlińczyków dla Stanów Zjednoczonych i ich mieszkańców – powiedział mediom dyrektor zarządzający Die Offene Gesellshaft Philip Husemann.

Talking to @ABC News about #thewallagainstwalls, a letter to President Trump written on 2.7 tons of concrete, an original piece of the Berlin Wall. Will we be able to deliver it later on today? pic.twitter.com/kFh3x19OFT — The Wall Against Walls (@TheWallvsWalls) November 9, 2019

Według reporterki ABC7 News Katie Kyros Secret Service nie chciało przyjąć tego prezentu dla prezydenta.

The piece of the Berlin Wall of @InitiativeOG was rejected by the Secret Service. Letter to Pres Trump reads in part, “We would like to give you one of the last pieces of the failed Berlin Wall to commemorate the United States’ dedication to building a world without walls.” pic.twitter.com/9xudZ5QZXe — Katie Kyros (@KatieKyros) November 9, 2019

Źródło: Quartz