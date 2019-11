Ostry atak zimy w Polsce! Śnieg, zamieć i -5 stopni na termometrach [PROGNOZA POGODY]

Prognoza pogody na najbliższe dni nie napawa optymizmem. W całym kraju temperatury mają w najcieplejszym momencie dnia minimalnie przekraczać zero stopni Celsjusza. W całym południowym paśmie spodziewane są z kolei intensywne opady śniegu.

IMGW wydało ostrzeżenia dla kilku województw związane z opadami deszczu, jednak to nie one będą najbardziej uciążliwe w najbliższych dniach. Na południu kraju spodziewane są opady śniegu, a także zamiecie śnieżne. Lokalnie spaść może nawet kilkadziesiąt centymetrów białego puchu.

Zima zaatakowała już w Beskidach, gdzie w niedzielę intensywnie padał śnieg, co możemy zaobserwować na umieszczanych w sieci. – Od rana pada śnieg. Napadało go od 5 do 10 centymetrów – mówi Jakub Szupieńko, gospodarz schroniska na Hali Lipowskiej, w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.

Już w nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe są opady deszczu ze śniegiem w rejonach podgórskich, to właśnie tam pokrywa śnieżna ma osiągnąć nawet 20 stopni Celsjusza. Temperatura na tym obszarze ma wynosić od -1 stopnia Celsjusza na Kasprowym Wierchu do 5 stopni w Zakopanem.

To będzie jednak dopiero zwiastun tego, co czeka nas w kolejnych kilkudziesięciu godzinach, bowiem zima zdecydowanie nie ma zamiaru odpuszczać. Popadać ma także we wtorek i środę, a być może opady śniegu utrzymają się nawet w czwartek.

Źródło: wp.pl