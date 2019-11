POGODA. Nadchodzi ochłodzenie. W górach spadnie śnieg. W nocy nadciągnie mróz

W niedziele temperatura obniży się o kilka stopni w stosunku do soboty. Będzie mokro, a w górach spadnie śnieg.

W niedzielę na przeważającym obszarze Polski będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu całkowite i duże. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie będzie padać.

W Beskidach i w Tatrach spadnie śnieg. przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 15 do 30 cm. Rano gdzieniegdzie na zachodzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 6 st. miejscami na Pomorzu i w kotlinach sudeckich do 11 st. na Roztoczu; chłodniej na Podhalu około 4 st.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i tam opady deszczu. Na zachodzie i w centrum gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów;

Temperatura minimalna od -2 st. na południowym zachodzie do 5 st. nad morzem i Roztoczu; w kotlinach sudeckich od -5 st. do -3 st. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.

(PAP)