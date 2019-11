Polski Przemysł Futrzarski dziękuje Bosakowi. „To przykład zrozumienia dla ciężkiej pracy polskich rolników”

Polski Przemysł Futrzarski podziękował Krzysztofowi Bosakowi, który w rozmowie z redaktorem Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM bronił hodowców zwierząt. „To przykład zrozumienia dla ciężkiej pracy polskich rolników” – napisano.

W trakcie piątkowej audycji redaktor Mazurek powiedział, że nie widzi nic złego w tym, aby rząd zakazał hodowli zwierząt futerkowych. Bosak się z nim nie zgodził.

– To jest rozwinięta dziedzina polskiej gospodarki i ludzie uczciwie zarabiają na życie pracując przy takich hodowlach. Mówimy i uczciwym zarabianiu na życie i zgodnym z moralnością – powiedział Bosak.

– Jestem chrześcijaninem i stoję na gruncie moralności chrześcijańskiej. Kościół nigdy nie wydał żadnego dokumentu, który by to jakkolwiek potępiał, co starannie przemilczają wszyscy zwolennicy zakazu. Kościół wzywa do tego, by zwierząt nie krzywdzić i je w pełni szanować. I tu się w pełni zgadzam – dodał poseł na Sejm.

Polski Przemysł Futrzarski podziękował za to stanowisko Bosakowi. „To przykład zrozumienia dla ciężkiej pracy polskich rolników” – napisano.