Posłanka Jachira chce „wykastrować” język polski. Przeszkadzają jej „męskie końcówki”

Posłanka Klaudia Jachira chce, aby używać tylko żeńskich form. To reakcja na działania Państwowej Komisji Wyborczej, która nie chciała uznać, że Jachira jest „aktorką”.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej weszła na wojenną ścieżkę z Państwową Komisją Wyborczą. PKW nie zgodziła się bowiem, by Klaudia Jachira w urzędowych dokumentach figurowała jako „aktorka”.

– Jak wypełniałam dokumenty do Państwowej Komisji Wyborczej i wpisałam „aktorka”, to mi cofnęli. Musiałam wpisać aktor – napisała posłanka na Twitterze.

Jak wypełniałam dokumenty do Państwowej Komisji Wyborczej i wpisałam „aktorka", to mi cofnęli. Musiałam wpisać „aktor". Wtedy pomyślałam sobie, że skoro przez tysiąc lat mieliśmy tylko męskie końcówki, to powinniśmy iść na kontrę i używać tylko żeńskich.

— Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) November 10, 2019