Rozbito gang cyberprzestępców. Wyłudzili miliony złotych od klientów jednego z banków [VIDEO]

Policja zatrzymała bossa grupy przestępczej, która wysyłała fałszywe powiadomienia do klientów jednego z banków. Dzięki mailom sprawcy uzyskiwali dane dostępowe do ich kont.

Konta opróżniane były ze wszystkich środków pieniężnych. W tej sprawie policja zatrzymała już pięć osób.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Cyber-przestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 37-latka działającego w grupie, która ma na swoim koncie szereg wyłudzeń na szkodę klientów jednego z banków. Jak wynika z ustaleń, mężczyzna uczestniczył w procederze polegającym na wysyłaniu do różnych osób fałszywych powiadomień, dzięki którym sprawcy uzyskiwali dostęp do ich kont bankowych, skąd następnie wyprowadzali środki pieniężne.

W trakcie akcji zabezpieczono kilkanaście telefonów komórkowych, karty sim, nośniki pamięci oraz woreczki z zawartością m. in białego proszku, który poddany zostanie badaniu laboratoryjnemu.

Ofiarami oszustów padło blisko 200 osób. Straty na szkodę banku i jego klientów oszacowano na kwotę ponad 1,2 mln zł.

Obecnie wyjaśniane są okoliczności związane z procederem. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania. Za przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina:

nigdy nie otwierajmy wiadomości mailowych od nieznanych nadawców, póki ich nie zweryfikujemy;

nie klikajmy w linki oraz załączniki do podejrzanych maili, które przysłane zostały na naszą skrzynkę;

zanim wpiszemy login i hasło, logując się do bankowości internetowej, upewnijmy się, że jesteśmy na właściwej stronie logowania.

Źródło: KWP we Wrocławiu