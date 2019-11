Skandaliczny serial Netflixa. Jest reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych [FOTO]

Chwilę to trwało, ale wreszcie jest reakcja polskich władz na skandaliczny serial Netflixa. W materiale o Iwanie Demaniuku, który w czasie II wojny światowej był strażnikiem w niemieckich obozach koncentracyjnych, posłużono się aktualną mapą Polski w obrębie której zlokalizowano owe obozy.

„Iwan Groźny z Treblinki” to miniserial, który pojawił się na platformie Netflix pod koniec października. W pięciu odcinkach zawarto opowieść o procesie sądowym Ukraińca, który w czasie II Wojny Światowej był strażnikiem w niemieckim obozie koncentracyjnym.

Mężczyzna został początkowo skazany na karę śmierci, jednak później został oczyszczony z zarzutów. Po kilku latach w 2009 roku miał miejsce kolejny jego proces, tym razem w Niemczech, gdzie został ponownie uznany winnym i skazany na 5 lat więzienia.

Wyrok jednak nie został w pełni wykonany, mężczyzna zmarł w 2012 roku. Dziennikarze zwracają jednak uwagę, że serial nie dba zbytnio o prawdę historyczną. Posłużono się w nim m.in. powojenną mapą Polski, która pokazuje, że obozy zostały zlokalizowane na terenie Polski.

Brak określenia, iż były to tereny okupowane sprawia, że niezorientowany widz może odnieść wrażenie, że były to polskie obozy. Szczególnie, że w serialu pada określenie „nazistowskie obozy koncentracyjne w Polsce”, a próżno szukać informacji o tym, że były one postawione przez Niemców.

Jeśli nikt z @MSZ_RP nie widział dokumentu @NetflixPL "Ivan Groźny z Treblinki", to powinien jak najszybciej zobaczyć i interweniować. Początek pierwszego odcinka: Polska w dzisiejszych granicach, na niej obozy zagłady, ani słowa o terytorium okupowanym. Tak przegrywamy historię. pic.twitter.com/ZxuxGsXoBO — Dariusz Grzędziński (@grzedzinski) November 9, 2019

– Jeśli nikt z @MSZ_RP nie widział dokumentu @NetflixPL „Ivan Groźny z Treblinki”, to powinien jak najszybciej zobaczyć i interweniować. Początek pierwszego odcinka: Polska w dzisiejszych granicach, na niej obozy zagłady, ani słowa o terytorium okupowanym. Tak przegrywamy historię – napisał na Twitterze Dariusz Grzędziński.

Dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych zabrało głos na Twitterze. – @NetflixPL, dbajmy o prawdę historyczną! W czasie, o którym mowa w serialu „Iwan Groźny z Treblinki”, terytorium Polski było okupowane, a odpowiedzialność za obozy ponosiły nazistowskie Niemcy. Mapa pokazana w serialu nie jest zgodna z przebiegiem ówczesnych granic – napisano.