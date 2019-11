Sokołow przyznał się do morderstwa. Profesor z Uniwersytetu Petersburskiego obciął kochance ręce, nogi i głowę

Prof. Oleg Sokołow znaleziony wczoraj w rzece Mojce przyznał się do morderstwa swojej kochanki. Pijanego historyka w hipotermii znalazła rosyjska policja.

63-letni Oleg Sokołow to profesor historii z Petersburskiego Uniwersytetu Stanowego oraz członek francuskiego Instytutu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych.

Jest najwybitniejszym rosyjskim specjalistą od epoki napoleońskiej. Był konsultantem przy realizacji filmów historycznych.

W sobotę pijanego Sokołowa wyciągnęli z petersburskiej rzeki Mojki policjanci. Ku swojemu przerażeniu odkryli, że znany historyk ma przy sobie plecak, w którym ukrył kobiece ręce.

Historyk w hipotermii trafił do szpitala, a policjanci wszczęli poszukiwania „właścicielki” odciętych rąk. Jak się okazało, należały one do 24-letniej studentki Anastazji Juszczenko.

Juszczenko była jednocześnie kochanką i asystentką historyka. Sokołow przyznał się, że w trakcie kłótni zabił swoją kochankę.

Po morderstwie obciął jej ręce, nogi i głowę. Sokołow planował pozbyć się ciała, a następnie przebrać się za Napoleona i publicznie popełnić samobójstwo.

– Żałuje tego, co zrobił, współpracuje z policją – powiedział mediom adwokat Sokołowa Aleksander Poczujew.

Źródło: BBC / AFP