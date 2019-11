Wiadukt grozy na A1 koło Łodzi. Sypiąca się konstrukcja została zamknięta

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w związku z uszkodzeniem elementów konstrukcyjnych wiaduktu na węźle Łódź Północ na autostradzie A1, został tymczasowo wyłączony z ruchu.

„Chodzi o obiekt w ciągu autostrady A1 w kierunku Katowic. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać podróżujących A1 zarówno na północ, jak i południe Polski. Będą oni korzystać z bliźniaczego wiaduktu, którym zwykle jeździmy w kierunku Gdańska” –

W związku z tymi zmianami na jednej dwupasowej jezdni, ruch będzie odbywał się w obu kierunkach. Tam będzie obowiązywało nowe oznakowanie i ograniczenie prędkości informuje GDDKiA.

„Kierowcy jadący A1 na południe Polski na przejeździe awaryjnym tuż za wiaduktem w ciągu DK14 zjadą na wschodnią nitkę autostrady. Po przejechaniu ok. 3 km, tuż za węzłem Łódź Północ, wrócą na zachodnią jezdnię” – pisze w Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Z kolei dla jadących na południe będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h. „Dla kierowców jadących A1 na północ Polski, dwupasowa jezdnia przed węzłem Łódź Północ zawęzi się do jednego pasa i będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h. Zarówno jadący z północy i południa w kierunku Poznania lub Warszawy pojadą tak jak dotychczas, korzystając z łącznic zjazdowych na węźle. Dla pozostałych relacji nie będzie zmian w organizacji ruchu”

Zamknięcie wiaduktu spowodowane jest koniecznością zbadania elementów konstrukcyjnych, które uległy uszkodzeniu – pęknięciu.

„Wyłączenie z ruchu pozwoli przeprowadzić specjalistyczne badania, które określą rodzaj uszkodzenia i metodę jego naprawy. Od wyników badań uzależniona jest decyzja o możliwości przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu”.

Źródło: TVP Info