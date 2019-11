Ziemkiewicz ostro o Konfederacji. „Hasło, że PiS-PO jedno zło jest bardzo głupie” [VIDEO]

Wykład Rafała Ziemkiewicza oraz jego dyskusja z Tomaszem Sommerem i zgromadzonymi w Centralnej Bibliotece Rolniczej czytelnikami była przedostatnim już punktem dwudniowej Konferencji Prawicy Wolnościowej.

Ziemkiewicz odniósł się między innymi do wczorajszych słów Sławomira Mentzena, który wskazywał, iż nie widzi wielkiej różnicy między aferami PO a PiS, iż niewiele różnią się loty Donalda Tuska rządowym samolotem do Gdańska od lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na Podkarpacie.

– Andruszkiewicz poszedł na wiceministra do PiS-u i PiS w ten sposób nie zyskał ani odrobinę niczego w sferze wartości, które Adam Andruszkiewicz głosił, zanim poszedł do PiS-u. To jest oczywiście pewna skrajność – mówił Ziemkiewicz.

– Polityka jest sztuką manewrowania pomiędzy różnymi skrajnościami. Kol. Mentzen użył takiej metafory żaglu, że czekamy na zmianę wiatru i jeżeli już mamy żagiel nastawiony to czekamy na zmianę wiatru i wiatr się zmieni i dmuchnie – kontynuował.

– Żaglować można nie tylko z pełnym wiatrem, żaglować można prawie że pod wiatr – podkreślał Ziemkiewicz. Następnie przedstawił swe założenia, które obóz narodowo-wolnościowy powinien realizować w najbliższych latach.

– Kwestionuje, bo uważam to za przykład polityki nierealistycznej hasło, że PiS-PO jedno zło. To jest hasło bardzo głupie. Po pierwsze nie jest ono merytoryczne, bo to nie jest prawda, po drugie jest ono przeciwskuteczne politycznie – uważa Rafał Ziemkiewicz.