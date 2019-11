Duńczycy zastrzelili polskiego naganiacza. Seria tragedii na polowaniach

Dwa niedzielne polowania w różnych rejonach Polski zakończyły się tragicznie. W Zachodniopomorskiem, gdzie polowali Duńczycy, zginął 47-letni naganiacz. Natomiast na Dolnym Śląsku poważnie ranny został 50-letni myśliwy.

Jak podaje radio RMF FM, w polowaniu we Włościborzu w województwie zachodniopomorskim zorganizowanym dla 16 Duńczyków zginął mężczyzna postrzelony w klatkę piersiową. Jak na razie nie wiadomo, kto oddał śmiertelny strzał, policja zabezpieczyła broń w celu ustalenia szczegółów.

Do podobnego incydentu doszło w pobliżu przysiółka Uliczno, na granicy Ślężańskiego Parku Narodowego na Dolnym Śląsku. Jak donosi „Gazeta Wrocławska”, został tam postrzelony jeden z myśliwych. Kula trafiła go rykoszetem w głowę. Przetransportowano go do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Portal tvn24.pl podaje, że sprawą ma zająć się Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie.