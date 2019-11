Jak różne opcje polityczne świętują 11 listopada [FOTO/VIDEO]

Od tego święta odcinają się wprost tylko najbardziej zażarci lewacy. Reszta przyjęła taktykę „radosnego” świętowania znanego z czasów np. prezydentury Bronisława Bula-Komorowskiego, czyli imprez w rodzaju „orzeł może”, itp. Tak świętowali np. „samorządowcy”:

Poniżej przykłady jak Święto Niepodległości obchodzą sztandarowi przedstawiciele „opozycji totalnej” w samorządach.

Tu Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, i Aleksandra Dulkiewicz, prezydent (prezydentka, prezydenta, prezyda?) Gdańska.

101 🍒 na 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 🇵🇱 Bo dziś szczególnie cieszymy się z wolności, którą wywalczyli nasi przodkowie. Kto ma ochotę przyłączyć się do akcji, zapraszamy do parku Reagana. Jeszcze zdążycie🌳@gdansk #11listopada #Niepodległa #ilovegdn pic.twitter.com/BRB7Dv550d — Aleksandra Dulkiewicz (@Dulkiewicz_A) November 11, 2019

Analiza twitterowych wpisów wykazuje bardzo podobną postawę PO i „okolic”. Składają kwiaty, zamieszczają focię, jakieś hasełko o wdzięczności. Trudna rocznica dla partii, które nie lubią manifestowania patriotyzmu „odfajkowana”.

Przewodniczący @SchetynadlaPO wraz z delegacją złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Paderewskiego we Wrocławiu #11listopada 🇵🇱 pic.twitter.com/nF7RHE4pQr — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) November 11, 2019

„Kandydatka” na „prezydentkę” z PO, czyli Kidawa-Błońska wygłosiła nawet „orędzie”: „101 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. Ziściło się półtora wieku marzeń o wolnej Ojczyźnie. Dziś, pamiętając o przeszłości powinniśmy spoglądać w przyszłość…” Było nawet o pradziadku, ale zaleciało stęchlizną z epoki Kwaśniewskiego, który też „wybierał przyszłość”.

101 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. Ziściło się półtora wieku marzeń o wolnej Ojczyźnie. Dziś, pamiętając o przeszłości powinniśmy spoglądać w przyszłość i szukać wyłącznie tego co nas łączy, a nie dzieli. Zjednoczeni możemy zrobić wiele dobrego. pic.twitter.com/IEpX8oDpvM — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) November 11, 2019

Lewica z kolei też „świętuje”, ale wymyśla sobie „pozytywistyczne” formy. Mały przykład, akurat nie jątrzący:

Dziś świętujemy – w rożny sposób! ✌🏻🇵🇱

Ja ze znajomymi wybrałem się posprzątać ulice naszego miasta i miejsca pamięci uświęcone krwią mieszkanek i mieszkańców Woli – ofiar nazistów – #NigdyWięcej#ŚwiętoNiepodległości #11Listopada pic.twitter.com/ChanjY063F — Patryk Janczewski (@janczewski_p) November 11, 2019

Chociaż znaleźli sobie też kamień walki o „sprawiedliwość społeczną” z 1904 roku.

Złożyliśmy dziś także wieńce pod kamieniem na Placu Grzybowskim upamiętniającym bojowników o wolność,sprawiedliwość i niepodległość z @socjalisci oraz pod pomnikiem Ignacego #Daszyński-ego. #ŚwietoNiepodległości 🇵🇱 pic.twitter.com/JWccvUpqUs — Lewica (@__Lewica) November 11, 2019

PiS jest mocno „biało-czerwony”, ale wykorzystujący mocno rangę imprez państwowych. Dobre przemówienie Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda: Mówią historycy, że ta dzisiejsza Polska to najbardziej wolna, najzamożniejsza i najbezpieczniejsza Polska od XVII wieku#wieszwięcej #ŚwiętoNiepodległości Zobacz więcej: https://t.co/Xsn9aVquzZ pic.twitter.com/WtNFuXDX6U — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) November 11, 2019

W PSL Kosiniak „Witos” Kamysz, tradycyjnie pod pomnikiem prawdziwego Witosa. Rankiem, bez tłoku… W dodatku akurat przechodził Prezydent.

💬 Jest z nami prezydent @AndrzejDuda. W wielu sprawach się nie zgadzamy, ale jesteśmy zobowiązani wobec wszystkich pokoleń, aby wspólnie oddać hołd Witosowi i wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę – @KosiniakKamysz przed pomnikiem Witosa w #Warszawa. #11listopada pic.twitter.com/qdR5t15Zka — 🍀 PSL (@nowePSL) November 11, 2019

Dla Biedronia liczy się odzyskanie „swobody”:

Jestem patriotą, dlatego #11listopada🇵🇱 to dzień dla mnie ważny. Odzyskaliśmy wtedy swoją wolność i wiele swobód. Bądźmy dziś razem. Nie dzielmy się na lepsze i gorsze sorty. Niech żyje Polska! 🇵🇱 pic.twitter.com/h194CeVl3b — Robert Biedroń (@RobertBiedron) November 11, 2019

Ale jego byłą koleżanka z PE maa już trochę inne zdanie i przeszkadzają jej samoloty bojowe, które zostawiają „ślad węglowy”:

Spurek na Święto Niepodległości. "Nie potrzebuję samolotów bojowych zostawiających gigantyczny ślad węglowy…" https://t.co/UhVhtUG8hD pic.twitter.com/ywTapV6XRl — DoRzeczy (@DoRzeczy_pl) November 11, 2019

Waldemar Kuczyński (słynny „zausznik Mazowieckiego”) jest tu bardziej szczery: „Ja dla 11 listopada nie czuję żadnej emocji. To odległa data, sztucznie ustanowiona w roli święta, by niepodległość przypisać tylko Piłsudskiemu. Dla mnie świętem niepodległości i wolności jest 4 czerwca. Ten dzień tkwi we mnie, jak promieniowanie tła z początku wszechświata”. Przynajmniej szczery…

Ja dla 11 listopada nie czuję żadnej emocji. To odległa data, sztucznie ustanowiona w roli święta, by niepodległość przypisać tylko Piłsudskiemu. Dla mnie świętem niepodległości i wolności jest 4 czerwca. Ten dzień tkwi we mnie, jak promieniowanie tła z początku wszechświata. — Waldemar Kuczyński #SilniRazem (@PanWaldemar) November 11, 2019

Kontr-świętowanie zaprezentował tylko KOD. Była prowokacja przy zmianie warty przy Gronie Nieznanego Żołnierza, była próba kontr-manifestacji grupki osób na rondzie de Gaulle’a. Ale oni już tak mają…

Na rondzie de Gaulle'a ustawiła się kontrmanifestacja grupki Obywateli RP. Na środku ulicy, którą przejdzie Marsz Niepodległości. Otoczeni kordonem policji. @DoRzeczy_pl pic.twitter.com/dGd4gW7J1C — Karol Gac (@Karol_Gac) November 11, 2019