Już dziś jubileuszowy Marsz Niepodległości. Sprawdź szczegóły patriotycznego wydarzenia

Główne uroczystości związane z 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się 11 listopada o godzinie 14 na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Wówczas wystartuje jubileuszowy, 10 Marsz Niepodległości. Patriotycznej manifestacji towarzyszyć będą okolicznościowe wydarzenia.

Już od godziny 10 Roty Niepodległości w centrum Warszawy zbierają podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą “STOP 447“.

O godzinie 13.30 na rondzie Dmowskiego zostanie odmówiony wspólnie różaniec. To nawiązanie do hasła tegorocznego Marszu pt. „Miej w opiece naród cały”.

Pół godziny później oficjalnie rozpocznie się 10. Marsz Niepodległości. Przewidziano okolicznościowe przemówienia oraz występy artystyczne.

O godzinie 15 uczestnicy Marszu rozpoczną przemarsz Alejami Jerozolimskimi w kierunku Stadionu Narodowego. Na błoniach obiektu odbędzie się wiec oraz kolejne występy artystyczne. Organizatorzy przewidują, że całe wydarzenie zakończy się około godziny 19-19.30.

Zabezpieczenie marszu

Jednocześnie organizatorzy apelują do uczestników, by wszystkie hasła na transparentach były zgodne z prawem. Podczas konferencji prasowej prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział, że transparenty będą weryfikowane.

– Nie ma możliwości byśmy każdy transparent sprawdzili. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by żadne treści niezgodne z prawem na Marszu Niepodległości się nie pojawiły – powiedział.

Wiceprezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości i szef straży Marszu Niepodległości Mateusz Marzoch poinformował, że weryfikować hasła na transparentach będzie straż marszu oraz obserwatorzy z Ordo Iuris.

Dodał, że będą dwa punkty weryfikacji transparentów, jeden na trasie marszu. Zaapelował do chcących wziąć udział w marszu, by zgłaszali się do tych punktów w celu upewnienia się czy transparent jest dopuszczalny.

Marzoch zapowiedział ponadto, że Marsz Niepodległości zabezpieczać będzie 400 osób. Mają oni również odgradzać uczestników kontrmanifestacji od osób biorących udział w marszu.

– Mogę zapewnić, że straż, jak co roku, stanie na wysokości zadania i zabezpieczy przemarsz kolumny marszowej na błonia Stadionu Narodowego. Jesteśmy gotowi na to, by każdą lewacką prowokację, każdą próbę sprofanowania świętych symboli i zakłócenia przebiegu marszu zgasić w zarodku. Nie dopuścić, by taka prowokacja w ogóle się odbyła, a jeżeli się odbędzie żeby zabezpieczyć odpowiednio ich uczestników, ale także uczestników przemarszu – powiedział Marzoch.

Relacja na żywo w NCzasTV

