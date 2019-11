Katalonia stoi. Separatyści zablokowali autostradę na granicy z Francją [WIDEO]

Zwolennicy odłączenia Katalonii od Hiszpanii zablokowali w poniedziałek przed południem autostradę AP7 łączącą północno-wschodnią część tego kraju z Francją. W blokadzie bierze udział kilkaset osób związanych z platformą internetową Tsunami Democratic.

Według hiszpańskiej policji ta dotychczas mało znana organizacja może mieć związek z którąś z głównych katalońskich partii separatystycznych, a nawet z władzami tego regionu.

W poniedziałek przed południem władze Tsunami Democratic wysyłały za pośrednictwem portali społecznościowych apele do separatystów o masowe udawanie się w okolice miejscowości La Jonquera, aby wesprzeć prowadzony na autostradzie protest. Cześć jego uczestników pojawiło się na autostradzie z flagami Katalonii oraz transparentami „Hiszpanio, usiądź i rozmawiaj”.

Blokada, która zatrzymała w pobliżu granicy ponad 1000 samochodów, pojawia się kilka godzin po apelu szefa autonomicznego rządu Katalonii Quima Torry, który wezwał premiera Hiszpanii Pedra Sancheza do rozpoczęcia negocjacji w sprawie uregulowania sytuacji w regionie.

Using @tsunami_dem's geolocalisation service, locals were alerted that a blockage of the Catalan-French border was underway. Once the highway was inoperable, the action was made public. Queues of +20 km already. Catalonia is not giving up on independence. pic.twitter.com/4oCQijrP1b

