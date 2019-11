Korwin-Mikke ostro! „Wyborcy PiS są średnio, mało inteligentni. Bieda jest silnie skorelowana z inteligencją” [WIDEO]

Lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke był jednym z prelegentów na VII Konferencji Prawicy Wolnościowej. Wyjaśnił, jaki ma cel w polityce oraz stwierdził, że „dopóki rządzi demokracja” to „nic się nie zmieni” i ludzie dalej będą chcieli socjalizmu.

Janusz Korwin-Mikke zaznaczył, że „nie chodzi o to”, by wprowadzić iluś posłów Konfederacji do Sejmu, lecz „by socjalizm przestał rządzić, przede wszystkim w umysłach ludzi”.

– W Polsce w umysłach ludzi socjalizm zwyciężył około 1905 roku, od rewolucji socjalizm zaczął się szerzyć jak pożar na prerii. W tej chwili, o ile w USA ludzi myślących wolnościowo jest mniej więcej połowa partii republikańskiej, to u nas to jest 5 proc., +/- 2 proc. Tyle nam wychodzi w sondażach. A w Europie zachodniej w ogóle nie ma partii antysocjalistycznej. Nie znam żadnej partii, która jasno postawiłaby postulat „trzeba zlikwidować system emerytalny”. Nie ma takiej – powiedział Janusz Korwin-Mikke.

– Zwolennicy wolności wyjechali z Europy do USA, dlatego tam jest więcej, niż średnia, a u nas jest dwa razy mniej niż średnia – dodał lider Konfederacji.

– Większość [ludzi – red. nczas.com] wolności nie chce. […] To elity chciały wolności, tylko że elity rządziły państwami, a nie jakaś tam – tfu! – demokracja. Elity nie pozwalały na robienie czegoś tak głupiego, jak socjalizm. Niestety, u nas rządzi – a co gorsza, ponieważ istnieje przymus edukacji – ta sama „wiedza” co ludziom prostym, wtłaczana jest w głowy elitom. Elity wychodzą ze szkół też wierzą w socjalizm – zaznaczył Korwin-Mikke.

– Czepiają się mnie, że powiedziałem, że wyborcy PiS są średnio, mało inteligentni. Powiedzmy sobie jasno i otwarcie: Są! W Polsce z definicji średniej połowa ludności ma inteligencję poniżej średniej i ktoś na ten PiS głosował. Wszystkie wskaźniki pokazują, że na PiS głosowali ludzie biedni, którzy liczą na te 500+. Bieda jest silnie skorelowana z inteligencją – podkreślił.

– Socjalizm to idea, którą idiota rozumie, bo mu dają – powiedział Janusz Korwin-Mikke.

Poniżej nagranie pełnego wykładu Korwin-Mikkego.