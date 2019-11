Marsz Niepodległości. Tak poradzono sobie z transparentami KOD-u [FOTO]

Na trasie tegorocznego Marszu Niepodległości pojawili się różni prowokatorzy. Wśród nich byli także działacze Komitetu Obrony Demokracji. Tym razem organizatorzy znaleźli świetny sposób jak sobie z nimi poradzić.

To już 10. edycja Marszu Niepodległości na ulicach Warszawy. Rozpoczął się on o godzinie 14 na Rondzie Dmowskiego, a jego hasło stanowiło nawiązanie do pieśni maryjnej i brzmiało „Miej w opiece Naród cały”.

Wśród prowokatorów byli przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Straż marszu podjęła jednak decyzję o zasłonięciu transparentów przez nich przyniesionych.

W ten jakże prosty sposób uliczni zadymiarze zostali powstrzymani. Dzięki temu ulicami stolicy mogły w spokoju przejść tysiące patriotów wyznając swoją miłość do ojczyzny.