Po tym PiS już się nie podniesie! Jasnowidz Krzysztof Jackowski powiedział to wprost

Co prawda nowa kadencja Sejmu i Senatu jeszcze się nie rozpoczęła, jednak już trwają spekulacje dotyczące tego, czy będzie ona trwała całe cztery lata. Zdaniem jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego PiS może mieć kłopoty.

Mała, bo zaledwie pięcioosobowa większość w Sejmie, brak większości w Senacie i zbliżające się wybory prezydenckie – to perspektywa na najbliższy czas dla PiS-u. Okazuje się, że partia rządząca może nie wytrzymać całej kadencji i czekają nas przyspieszone wybory.

Na początek jasnowidz Jackowski odniósł się do swoich trafnych przewidywań samodzielnej większości dla PiS i wejścia do Sejmu Konfederacji. – Mówiłem, że przywitamy w tym roku Konfederację – przywitaliśmy – zaczął. – Pozdrawiam wszystkich z Konfederacji!

– Ja mam wrażenie takie…Jasne było, że PiS wygra i będzie rządził następną kadencję, zresztą tutaj nie trzeba było żadnego jasnowidzenia, nie ulegało to wątpliwości. Ale dziwna rzecz. Bardzo dziwna rzecz, bo… 2 lata! – dodał.

– Kadencja Sejmu to są 4 lata. A ja się skupiłem ogólnie, jak ten PiS będzie tą kadencję rządził i BACH! – dwa lata. Tak mi się kojarzy. To nie musi być ścisłe dwa lata, tylko uwaga, tak jakby ta kadencja miała nie dobiec do końca! – kontynuował Jackowski.

Jak podkreślił słynny widzący z Człuchowa, nie wie dokładnie z czym związana jest jego wizja, jednak wszystko wskazuje na to, iż PiS nie będzie rządził samodzielnie przez cztery najbliższe lata.