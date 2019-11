Prawybory w Konfederacji. Kto wystartuje?

Konfederacja Wolność i Niepodległość szykuje się do prawyborów, w których wyłoni kandydata na Prezydenta. Zorganizuje 16 zjazdów wojewódzkich, a cała procedura zakończy się zjazdem elektorskim w Warszawie. Kto stanie do walki o nominację środowisk wolnościowców, narodowców i konserwatystów?

Krzysztof Bosak w programie „Kawa na ławę” w stacji TVN24 powiedział, że jest dużo chętnych do startu w wyborach prezydenckich, a lista nazwisk zostanie podana po Święcie Niepodległości.

– Będzie to być może nawet do 10 osób, którzy będą rywalizować o to, żeby stanąć na czele ideowej prawicy i walczyć o wejście do drugiej tury z obecnym faworytem, czyli panem prezydentem Andrzejem Dudą – powiedział polityk Konfederacji.

Zdradzić nazwisk jednak nie chciał. Nam udało się nieoficjalnie ustalić, że niemal na pewno w prawyborach wystartują Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor, Konrad Berkowicz, Krzysztof Bosak oraz Grzegorz Braun.

Możliwe są również kandydatury osób niedziałających na co dzień w Konfederacji. W takim przypadku musieliby jednak uzyskać poparcie przynajmniej dwóch osób z Rady Liderów Konfederacji (liczącej 12 członków).

O takie, przynajmniej na łamach medialnych, zabiegał m.in. Marek Jakubiak, związany z Konfederacją w wyborach do europarlamentu, ale do Sejmu startujący już z list Bezpartyjnych i Samorządowców. Z naszych informacji wynika, że takiego poparcia nie uzyska.

W prawyborach głosować mogą nie tylko działacze Konfederacji, ale i wszyscy sympatycy. Aby tego dokonać, należy się zarejestrować na jeden z wojewódzkich zjazdów i uiścić opłatę w wysokości 30 złotych. Dokładny terminarz zjazdów zostanie podany w najbliższych dniach.

Kandydat Konfederacji Wolność i Niepodległość na Prezydenta powinien zostać wyłoniony 18 stycznia 2020 roku.