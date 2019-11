Atak nożownika w teatrze. Wpadł na scenę i ranił aktorów [VIDEO]

Policja w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, prowadzi dochodzenie w sprawie ataku nożownika, który wpadł na scenę z nożem i zaatakował występujące na niej osoby. Czterej artyści zostali ranni, a pozostali i widownia zostali ewakuowani.

Ten akt prawdziwego dramatu miał miejsce w miejskim parku króla Abdullaha. Wszystkich rannych przetransportowano do szpitala – przekazał Yaser Al-Jalajila, rzecznik tamtejszego Czerwonego Półksiężyca, cytowany przez arabnews.com.

Napastnik, który zaatakował aktorów został powalony na ziemię i obezwładniony przez ochroniarza. Media w Arabii Saudyjskiej podały, że nożownik to obywatel Arabii Saudyjskiej.

In less than 9 seconds Riyadh police managed to arrest an Arab resident with a knife.There are only limited injuries. He seems to be a psychologically troubled person. #هجوم_حديقه_الملز pic.twitter.com/n3lquOvbHh

