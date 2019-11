Dania rozpoczyna kontrole na granicy ze Szwecją. Władze boją się, że „ubogacenie kulturowe” zawita w ich kraju [FOTO]

Duńskie władze rozpoczęły we wtorek kontrole na granicy ze Szwecją w związku ze wzrostem przestępczości w tym kraju. Malmoe trawione jest wojnami gangów, które poczynają sobie coraz śmielej – w weekend w tym mieście doszło do egzekucji przy użyciu broni palnej. Wcześniej wybuchały bomby.

Duńska policja zapowiedziała, że kontrole przeprowadzane będą losowo kilka razy w tygodniu.

„Naszym celem jest zwalczanie przestępczości transgranicznej, przemytu materiałów wybuchowych oraz broni, a także narkotyków” – można przeczytać w komunikacie autorstwa szefowej duńskiej policji Lene Frank.

Szwecja ma ogromny problem z przestępczością, której poziom wzrasta wprost proporcjonalnie do liczby migrantów i potomków migrantów w tym kraju.

W opublikowanym dokumencie o „zorganizowanych siatkach przestępczych regionu sztokholmskiego” można przeczytać o 50 aktywnych gangach, z czego 20 to nowe organizacje. Członkami grup przestępczych są coraz to młodsi ludzie, a zawiadują nimi zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

– W większości to lokalne grupy walczące ze sobą za pomocą broni palnej. Strzelaniny coraz bardziej zagrażają jednak osobom postronnym – uważa Palle Nilsson, szef wywiadu kryminalnego sztokholmskiej policji.

Warto tutaj zauważyć, że w Szwecji panuje dość restrykcyjne prawo dotyczące posiadania broni, ale praktyka po raz wtóry pokazuje, że przestępca zawsze znajdzie sposób, aby zdobyć pistolet, a takie obostrzenia jedynie odbierają potencjalnym ofiarom możliwość obrony.

Szwedzka policja ogłosiła w poniedziałek rozpoczęcie „Operacji Szron”, mającej zatrzymać walkę gangów w Malmoe, i koncentrującej się głównie na broni palnej.

They announced a state of emergency like this back in 2017 after the Stockholm terror attack.

BREAKING: Sweden has announced a special state of emergency after the latest attacks in Malmö.

– Chcemy skoncentrować się na przejęciu broni palnej, materiałów wybuchowych oraz części służących do konstrukcji bomb. Będziemy współpracować ze służbami celnymi, a także wspierać działania mające umożliwić młodym ludziom opuszczenie środowisk przestępczych – powiedział szef policyjnej grupy szybkiego reagowania NOA Stefan Hector.

Akcja została podjęta po sobotniej strzelaninę w popularnej pizzerii, w wyniku której śmierć poniósł 15-letni Jafar, a inny nastolatek walczy o życie w szpitalu. Dwóch nieznanych sprawców uciekło z miejsca zdarzenia rowerami. Kilka minut wcześniej doszło do eksplozji samochodu. Policja wiąże ze sobą oba wydarzenia.

Wybuchy i strzelaniny to już stały element codzienności w Szwecji. Tylko w miniony weekend w Malmoe doszło do trzech eksplozji materiałów wybuchowych. Według statystyk, w tym roku miało już miejsce dwa razy więcej wybuchów, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Policja zapowiedziała, że zaczyna współpracę z wojskiem, aby zatrzymać przemoc.

Y-day was violent in my hometown Malmö #Sweden

Gunmen fired on two 15 y old drugdealers in a pizzeria

1 killed, the other is fighting for his life.

The map shows 23 of 29 the bombs that have exploded this year in (Malmö = 300 000 inhab.)

Warsaw = 2mln inhab. & 0 bombs in 2019 pic.twitter.com/gNtUbBop1K

