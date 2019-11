Konfederacja w Sejmie. Dziś dymisja rządu i nowy parlament. Co jeszcze się wydarzy?

Dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. Zadebiutują w nim posłowie Konfederacji. Dojdzie m.in. do dymisji rządu. Co jeszcze wydarzy się na pierwszym posiedzenie parlamentu?

Zgodnie z konstytucją szef rządu składa dymisję na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji Po przyjęciu dymisji prezydent ma 14 dni na powołanie nowego premiera, jego rządu i przyjęcie przysięgi przez nową Radę Ministrów. Marszałkiem seniorem został wybrany Antoni Macierewicz.

Premier Mateusz Morawiecki, który pozostanie szefem rządu przedstawił w piątek skład swojego nowego gabinetu. Rząd będzie liczył 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i resort klimatu. Zlikwidowane zostanie natomiast Ministerstwo Energii.

Od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu i przyjęcia dymisji rządu, prezydent ma 14 dni na powołanie nowego premiera, który przedstawia skład swego rządu, oraz na odebranie przysięgi od nowo powołanej Rady Ministrów.

Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Kandydatami na wicepremierów w rządzie Morawieckiego są obecni wicepremierzy: Piotr Gliński, Jarosław Gowin i Jacek Sasin.

W nowym gabinecie Morawieckiego nie będzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Powstanie natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zarządzania Funduszami oraz Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego. Z Ministerstwa Środowiska zostaną wydzielone dwa osobne resorty: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu.

Z resortu spraw zagranicznych zostanie wydzielony pion dotyczący polityki europejskiej. W nowym rządzie pion europejski będzie podlegał kancelarii premiera, a na jego czele stanie obecny wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Konrad Szymański.

Jedynym resortem, którego szefa nie przedstawił w piątek premier Mateusz Morawiecki jest Ministerstwo Sportu.

Większość ministrów pozostanie na swoich stanowiskach. W drugim rządzie Morawieckiego znajdą się natomiast cztery nowe twarze: Michał Kurtyka, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Tadeusz Kościński i Marlena Maląg. Kurtyka pokieruje nowym resortem klimatu, Jarosińska-Jedynak – Ministerstwem Zarządzania Funduszami, Kościński resortem finansów, a Maląg resortem rodziny, pracy i polityki społecznej.

Z kolei pierwsze posiedzenie Senatu poprzedzi złożenie przez prezydenta Andrzeja Dudę i byłych marszałków Izby kwiatów na parterze pod tablicą upamiętniającą senatorów II Rzeczypospolitej pomordowanych, poległych, zaginionych i zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji.

Zgodnie z regulaminem Senatu pierwsze posiedzenie otwiera prezydent i powołuje na przewodniczącego jednego z najstarszych wiekiem senatora. Marszałkiem seniorem Senatu została Barbara Borys-Damięcka (Koalicja Obywatelska). Przewidziane jest też wystąpienie prezydenta.

Marszałek Senior składa ślubowanie oraz powołuje trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Zgodnie z informacjami CiS, mają to być senatorowie: Aleksander Szwed (PiS), Artur Dunin (KO) i Jerzy Wcisła (KO).

Po uroczystym ślubowaniu następuje wybór marszałka Senatu. Zgodnie z Regulaminem Senatu, izba wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym – czyli inaczej niż w ubiegłych kadencjach. Zmiana została wprowadzona w 2018 r. po tym, jak Izba nie wyraziła zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, o co wnioskowała prokuratura i co rekomendowały władze PiS. Senat przyjął wówczas uchwałę dotyczącą zmian w regulaminie Izby, uchylającą zapisy dot. tajności głosowania w sprawach personalnych. Zmiany wprowadziły też jawność głosowań dot. wyboru i odwołania marszałka oraz wicemarszałków Senatu.

Zgodnie z regulaminem, jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z kolejnym wyłączaniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje losowanie. Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, procedurę wyboru powtarza się.

Nowo wybrany marszałek Senatu przeprowadza przy pomocy sekretarzy pierwszego posiedzenia wybór wicemarszałków Senatu oraz sekretarzy Senatu. Izba wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Dzięki tzw. paktowi senackiemu, opozycja zdobyła w drugiej izbie parlamentu 51 mandatów (43 ma KO, PSL trzy, a SLD dwa). W Senacie zasiądą także senatorowie, którzy startowali jako kandydaci niezależni – Lidia Staroń, Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof Kwiatkowski i Stanisław Gawłowski. Trzej z nich są kojarzeni z opozycją. PiS ma w Senacie 48 przedstawicieli.

Kandydatem na marszałka Senatu jest senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki. Kandydatem PiS na marszałka jest pełniący dotąd funkcje marszałka Senatu Stanisław Karczewski.

