Konfederacja wprowadza nową tradycję do Sejmu! Inicjatorem Grzegorz Braun

W budynku parlamentu znajduje się kaplica, w której odprawiane są Msze św. i nabożeństwa. Okazuje się, że w tej kadencji prawdopodobnie po raz pierwszy odprawiona zostanie tam Msza św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (NFRR), czyli tzw. Msza trydencka. Poinformował o tym Grzegorz Braun.

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że Msza św. dla parlamentarzystów odbędzie się o godz. 8.30. Poinformowała o tym oburzona poseł Klaudia Jachira.

– Nadal nie mam porządku obrad, ale dostałam SMS: „W dniu posiedzenia Sejmu nowej kadencji serdecznie zapraszam Posłów na Mszę Św. o 8.30 w kaplicy sejmowej ks. Piotr Burgonski Duszpasterz Parlam. RP” Aha, takie priorytety?! Kto przekazał mój nr kom ks. PB? Nie dałam zgody. #rodo – napisała 8 listopada na Twitterze Jachira.

Następnego dnia poseł Grzegorz Braun poinformował o drugiej Mszy świętej, która odbędzie się później. Będzie to tzw. Msza trydencka.

– W dniu inauguracji obrad Sejmu IX kadencji, 12 listopada o godzinie 10.00 w kaplicy pod wezwaniem Bogurodzicy Matki Kościoła w gmachu Sejmu, odprawiona zostanie msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w intencji Ojczyzny – poinformował poseł Konfederacji.

NFRR to Msza święta w dawnym rycie. Od czasu soboru trydenckiego w połowie XVI wieku aż do soboru watykańskiego II zakończonego w 1965 r. był to powszechnie stosowany w Kościele katolickim ryt. Liturgia przebiega momentami w inny sposób, modlitwy są znacznie dłuższe, o wiele więcej stosowanej jest postawy klęczącej przez wiernych. Wszystko sprawowane jest po łacinie i tyłem do ludzi. NFRR bardzo często mylone jest też z tzw. „nową Mszą” odprawianą w sposób klasyczny, czyli po łacinie i tyłem do ludzi.

Czy więc Konfederacja wprowadzi nową-starą tradycję do Sejmu?

