Nowe szokujące szczegóły w sprawie niemieckich pedofilów. Nagrania ze stosunków z własnymi dziećmi udostępnili tysiącom zboczeńców

Niemieckie służby zatrzymały w Kolonii mężczyzn oskarżonych o pedofilię. Zwyrodnialcy mieli wymieniać się między sobą swoimi własnymi dziećmi, nagrywać akty gwałtu i udostępniać je tysiącom odbiorców za pomocą komunikatorów społecznościowych. Na jaw wychodzą nowe szokujące informacje.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o sprawie 42-letniego mężczyzny z Bergisch Gladbach, który miał być członkiem kazirodczej siatki pedofilskiej. Do tej pory, w trakcie badania tej przerażającej sprawy, zatrzymano siedmiu mężczyzn, ale możliwe, że grupa przestępcza jest jeszcze szersza.

Niemiecka policja nie przedstawiła szczegółów, ale rzecznicy służb w wywiadach i podczas konferencji wspominają o niewyobrażalnej perfidii i perwersji.

Wśród zarzucanych mężczyznom czynów, których opisy wyciekły dotychczas do mediów, są m.in.: krępowanie dzieci, zmuszanie ich do pisania nacechowanych erotycznie listów miłosnych, przymuszanie do odbywania stosunków seksualnych z własnymi ojcami.

Najmłodsze z wykorzystywanych dzieci miało zaledwie 11 miesięcy, najstarsze 10 lat. Zatrzymani zwyrodnialcy mieli wymieniać się między sobą swoimi własnymi dziećmi, nagrywać akty gwałtu i udostępniać je tysiącom odbiorców za pomocą komunikatorów społecznościowych.

Policja zabezpieczyła 10 tys. gigabajtów materiałów dowodowych zawierających rejestrację czynów pedofilskich.

Źródło: DW. COM/Nczas.com