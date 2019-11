Prezydent Jacek Sutryk przemianowuje Wrocław na Breslau i rozwiązuje „Marsz Polaków”. Bilans: 5 osób rannych i 14 zatrzymanych [VIDEO]

Prezydent Jacek Sutryk, 9 listopada przy okazji corocznego Marszu Wzajemnego Szacunku, zrównał dzisiejszych mieszkańców Wrocławia z przedwojennymi niemieckimi mieszkańcami Breslau, którzy podczas „Nocy Kryształowej” dokonali pogromu Żydów. Dwa dni później, 11 listopada, rozwiązał „Marsz Polaków”.

„Są takie daty w naszej historii, o których wolelibyśmy zapomnieć. Ale na przekór temu musimy o nich pamietać. Są takie noce, w rocznice których chcielibyśmy milczeć. Ale na przekór temu musimy zabrać głos. 81 lat temu mieszkańcy Breslau wystąpili przeciwko mieszkańcom Breslau” – taki komentarz na Twitterze zamieścił 9 listopada przy okazji corocznego Marszu Wzajemnego Szacunku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Tym samym Sutryk zasugerował, że dzisiejszy polski Wrocław jest spadkobiercą przedwojennego, zarządzanego przez niemieckich nazistów Breslau. W ten sposób prezydent Wrocławia wpisał się w antypolski ton, w jakim wypowiadają się wrodzy Polsce lub niedouczeni komentatorzy z zachodu.

Sytuacja ta zdaje się prawdziwie kuriozalną, gdy zestawi się ją z wydarzeniami, które miały miejsce we Wrocławiu 11 listopada podczas Święta Niepodległości. Dwa dni po tym, jak Sutryk zrównał Wrocławian z mordującymi Polaków i Żydów Niemcami, rozwiązał Marsz Polaków, który upamiętniał polskich bohaterów, również tych, którzy walczyli z nazistami podczas II wojny światowej.

Co więcej, legalny marsz rozwiązano w atmosferze kontrowersji i naruszania podstawowych praw obywatelskich. Rozwiązanie nastąpiło pod pretekstem pojawienia się haseł antysemickich i użycia materiałów pirotechnicznych. Tymczasem od wydania przez policjantów ostrzeżenia przed użyciem środków pirotechnicznych, do rozwiązania z ich powodu marszu minęło… 80 sekund.

To co się stało wczoraj we Wrocławiu na marszu to czysty zamordyzm władzy (ratusza) i policji. Od 1-szego ostrzeżenia za środki pirotechniczne (w Warszawie też były i nikt nie rozwiązał marszu) przez 2gie ostrzeżenie do decyzji o rozwiązaniu marszu upłyneło 80 sekund! Wstyd!!!!! pic.twitter.com/306Rs1XXXZ

