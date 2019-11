Przemówienie marszałka seniora. Macierewicz… bronił konstytucji i ostrzegał przed gender [VIDEO]

Tego się nikt nie spodziewał marszałek senior Antoni Macierewicz, który dostał się do Sejmu z list PiS mówił o… konieczności szanowania konstytucji. Nawiązywał też do wartości chrześcijańskich oraz przestrzegał przed ideologią gender.

W trakcie swojego przemówienia marszałek senior Antoni Macierewicz pochwalił Komitet Obrony Robotników i „Solidarność”, którą nazwał „największym ruchem społecznym w dziejach współczesnego świata”.

Potem chwalił poprzedni rząd. – W poprzedniej kadencji przeprowadzono fundamentalne, istotne zmiany. Odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas, panie posłanki i panowie posłowie. Dziś świadomość ograniczeń związanych z tamtym dziedzictwem jest głębsza, niż wcześniej. To dlatego naród powierzył nam swój mandat zaufania – mówił Macierewicz.

– Sejm IX kadencji jest lepiej przygotowany do tych obowiązków lepiej, niż jakikolwiek inny, bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych – dodał, co brzmi kuriozalnie w obliczu zachowania prawa do mordowania dzieci oraz o deklaracji wicepremiera Gowina o „kładzeniu się Rejtanem” w obronie aktywistów gender na uczelniach.

Nawiązał potem do tradycji demokratycznych w Polsce. Wymienił m.in. konstytucję „Nihil novi”, określając ją mianem „wspaniałej”.

Zaznaczył też, że parlament i prezydent mają „autorytet” w „demokratycznym państwie”, który „wszystkie pozostałe instytucje powinny respektować”.

– Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, dokąd prowadzi ideologia gender. Wiemy, co oznacza pozostawienie środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej, na wyższych uczelniach, wymiarze sprawiedliwości i mediach – mówił Macierewicz. Po tych słowach było słychać wrzawę na sali sejmowej.

Odniósł się też do konieczności szanowania konstytucji. – Wszyscy obywatele – a zwłaszcza ci, co ustanawiają prawo – muszą szanować ustawę zasadniczą – podkreślił Macierewicz, na to gromkimi oklaskami zareagowali posłowie… z totalnej opozycji. Dało się też słyszeć śmiech.