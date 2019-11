Trwa zmasowany atak rakietowy na Izrael! Tysiące ludzi w schronach [VIDEO]

Jeden z czołowych dowódców wspieranego przez Iran radykalnego ugrupowania Islamski Dżihad zginął we wtorek nad ranem w Strefie Gazy w rezultacie precyzyjnego izraelskiego ataku lotniczego – poinformowały miejscowe źródła. To spowodowało odpowiedź islamistów. Od rana trwa ostrzał rakietowy na Izrael ze Strefy Gazy.

Śmierć 42-letniego Baha Abu Al-Atty, który zginął we własnym domu, potwierdził Islamski Dźihad. Kilka minut później ze Strefy wystrzelono na terytorium Izraela kilkanaście rakiet.

Jak głosi komunikat ugrupowania, Al-Atta zginął w mieście Gaza podczas dokonywania „heroicznego czynu”. Nie podano bliższych szczegółów, ale zapowiedziano zemstę.

Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy w ataku zginęli mężczyzna i kobieta, dwie inne osoby zostały ranne. Zaatakowany budynek został częściowo zniszczony.

Komunikat izraelskiego dowództwa wojskowego stwierdza, że atak został dokonany na polecenie premiera Benjamina Netanjahu, który obarczał Al-Attę odpowiedzialnością za ataki rakietowe i przy pomocy dronów oraz ostrzał snajperski terytorium Izraela.

Al-Atta miał również planować dokonanie w najbliższej przyszłości ataków terrorystycznych.

Reuters zauważa, że zabicie Al-Atty może stworzyć nowe problemy dla rządzącego w Gazie palestyńskiego Hamasu, który usiłuje utrzymać kruchy rozejm z Izraelem po wojnie z 2014 roku.

Działania Izraela od razu spowodowały odwet ze strony islamistów. Od kilku godzin na żydowskie terytorium spadają rakiety. Tysiące ludzi musiało zejść do schronów. Alarm przeciwrakietowy został uruchomiony m.in. w Tel Awiwie i wielu miastach na południu Izraela.

Fox News correspondent @TreyYingst filmed one of the multiple rockets fired by Islamic Jihad from among civilians in Gaza at Israeli civilians after we carried out a surgical strike on Islamic Jihad commander.

Happening now: 🚨rocket sirens across southern & central 🇮🇱 🚨a million Israelis in shelters as schools & workplaces are shut 🚨Israel will protect itself from #Iranian funded #IslamicJihad , a terror group that has carried out countless attacks against our civilian population pic.twitter.com/c1cPVSMfmT

We will defend them. pic.twitter.com/FpO4HYGYdK

Islamic Jihad in #Gaza are firing rockets indiscriminately at civilians across #Israel .

Rocket interceptions above Tel-Aviv just now ⬇️. I was on my way to @IsraelMFA in Jerusalem this morning when @GLZRadio reported rockets over my neighborhood in Jaffa. No school, family at home. If you’re there, keep safe today. https://t.co/LpZYM2OAuK

Since this morning, terrorists in #Gaza fired dozens of rockets at cities in southern & central Israel, sending over a million Israelis to bomb shelters.

Israel is protecting itself from #Iran-backed #IslamicJihad & any terrorist org targeting civilianspic.twitter.com/Z8HIFtD9xo

