TYLKO U NAS. Kogo kocha Duda i dlaczego ICH? Stanisław Michalkiewicz UJAWNIA [WIDEO]

Stanisław Michalkiewicz był gościem NCzasTV. W trakcie blisko godzinnej rozmowy poruszonych zostało sporo tematów – między innymi pierwsze posiedzenie Sejmu, wybór nowego rządu, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, czy sprawa restytucji mienia bezspadkowego.

Jedną z omawianych kwestii było przemówienie w Sejmie prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas inauguracji IX kadencji mówił o „powrocie religii mojżeszowej”.

– Bardzo możliwe, że pan prezydent wie coś, czego my nie wiemy. Na przykład, że nie zostanie prezydentem, jeśli nie będzie kochał odpowiednich środowisk, osób i wyznań. A ponieważ chce zostać prezydentem, to się do tego stosuje. Dzisiaj wypuścił taki sygnał, wyraził radość z restytucji religii mojżeszowej w Polsce – skomentował Michalkiewicz.

W sprawie ustawy 447 wspomniano m.in. postawę posła Tomasza Rzymkowskiego, który jeszcze jako reprezentant Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy zakazującej restytucji mienia bezspadkowego. Gdy przeszedł do PiS, ze sprawy wycofał się rakiem.

– To jest efekt komiczny. Pan poseł Rzymkowski był autorem ustawy i nawet do pewnego momentu ją popierał. Do momentu, aż nie znalazł się na listach wyborczych PiS-u. Wtedy oświadczył, że ta ustawa jest niepotrzebna. Chyba musiał wpisowe zapłacić – ironizował Michalkiewicz.

