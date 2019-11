Warzecha zdjęty z anteny Polskiego Radia. „Powody muszą sobie Państwo sami odgadnąć” [FOTO]

Program Łukasza Warzechy „Wróżenie z Faktów” został zdjęty z anteny Polskiego Radia. Powody nie są znane. – Muszą je sobie Państwo sami odgadnąć – napisał redaktor.

„Wróżenie z Faktów” na antenie „PR24” emitowany był od 2015 roku. Warzecha zapraszał gości z różnych środowisk politycznych, a także publicystów – zarówno z „Gazety Wyborczej”, jak i „Najwyższego Czasu!”. Takie otrzymał ostatnio redaktor Tomasz Sommer, choć odmówił, bo prowadził VII Konferencję Prawicy Wolnościowej.

„Otrzymałem właśnie informację, że kierownictwo Polskiego Radia postanowiło zdjąć z anteny mój program „Wróżenie z Faktów”. Nie podano mi żadnego uzasadnienia, muszą je sobie Państwo sami odgadnąć. Wszystkim słuchaczom mojej audycji oraz wielu jej gościom bardzo dziękuję” – poinformował na Twitterze Warzecha.

Zdjęcie programu z anteny skomentował Piotr Semka, redaktor „Do Rzeczy”. „To bardzo zła wiadomość. Program poszerzał paletę poglądów Radia. PR ma prawo zrezygnować z programu ale musi uzasadnić swoją decyzję. Inaczej powstaje wrażenie zemsty” – napisał.

W związku z brakiem oficjalnego uzasadnienia decyzji, internauci – zgodnie z sugestią Warzechy – chętnie „odgadywali” powody.

„I tak się długo Pan utrzymał. Rząd w mediach publicznych można tylko chwalić. Poddawać w wątpliwość ich świętość – nigdy” – napisał jeden z internautów. „Proszę złożyć samokrytykę i może jakoś się ułoży” – wtórował inny.

„Ja też dziękuję za te audycje. Szkoda. Ale to była kwestia czasu. Ja już pół roku temu przestałam słuchać PR24, bo tendencyjność redaktorków z PR24 i lista zapraszanych gości, słodzących obecnej władzy stała się nie do zniesienia. Program Pana Redaktora był tam jakąś oazą” – to kolejny z komentarzy zyskujących duży zasięg.