Wpadka Macierewicza na samym rozpoczęciu posiedzenia Sejmu IX kadencji. Marszałek senior nie zna hymnu Polski [VIDEO]

Poseł Antoni Macierewicz już na samym początku inauguracji pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji popełnił wtopę. Okazało się, że nie zna hymnu!

– Otwieram I posiedzenie Sejmu RP IX kadencji – powiedział Macierewicz, którego prezydent Andrzej Duda mianował marszałkiem seniorem. Wówczas wszyscy zaczęli śpiewać hymn, rozpoczynający się od słów „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”.

Poseł Macierewicz, mianowany przez prezydenta Andrzeja Dudę marszałkiem seniorem, był przy mikrofonie i było dokładnie słychać, co śpiewa. Okazało się, że Macierewicz postanowił zaśpiewać coś innego. Zamiast „kiedy my żyjemy”, zaśpiewał „póki my żyjemy”.

Wstyd jest tym większy, że przecież rok temu była głośna społeczna akcja #KiedyMyŻyjemy. Miała ona na celu właśnie spopularyzowanie poprawnej wersji polskiego hymnu.

Po hymnie powitał zgromadzone w Sejmie osobistości, zaczynając od prezydenta Dudy.