Black Friday Polska 2019. Wielka wyprzedaż potrwa od piątku do poniedziałku

Black Friday we wszystkich krajach odbywa się zawsze tego samego dnia – w ostatni piątek listopada. W 2019 roku będzie to 29 listopada.

W Czarny Piątek wiele sieci handlowych oferuje obniżki, wyprzedaże i promocje, przez co sklepy tego dnia pękają w szwach.

Wielka wyprzedaż towarów w wielu sklepach stacjonarnych oraz internetowych określana jest w naszym kraju mianem Black Friday Polska 2019. Polskie sklepy od kilku lat w coraz większym stopniu angażują się promocje. W ofertach wyprzedaży jest pełny asortyment – od kosmetyków, przez odzież, aż po sprzęt elektroniczny.

Sygnałem do rozpoczęcia zakupów po niższych cenach jest Czarny Piątek. Otwiera on tzw. Black Weekend, trwający przez całą sobotę i niedzielę, aż do poniedziałkowego Cyber Monday. W założeniach, w tym dniu możliwość dokonania zakupów mają ci, którzy nie zdążyli kupić wszystkich artykułów w piątek, sobotę i niedzielę.

Cały Black Weekend to czas największych wyprzedaży w roku. Pierwsze oferty pojawiają się już na kilka czy nawet kilkanaście dni przed Czarnym Piątkiem Wyprzedaży. Część z nich jest jednodniowa, a część potrwa aż do Cyfrowego Poniedziałku. Niektóre sklepy ogłaszają natomiast swoje promocje dopiero w ostatniej chwili – w Black Monday.

Czarny Piątek mobilizuje wiele sieci handlowych i popularnych marek. W tym roku swój udział zapowiedzieli już wszyscy operatorzy telekomunikacyjni, a także Media Markt RTV, Euro AGD, Media Expert, Smyk, Empik, IKEA, Decathlon, Deichmann, Sephora, Wojas, Philips, Puma, KFC, Allegro i wiele innych.

Źródło: black-friday.pl